В Нижнем Тагиле мошенники продали пенсионеру «волшебный» массажер за 50 тысяч рублей

Изначально мошенники предлагали свои услуги в проверке пластиковых окон, однако, стоило пенсионеру впустить их в квартиру, они обратили внимание на проблемы с передвижением пожилого мужчины. Не теряя времени, ими был предоставлен «волшебный» массажёр, способный избавить ото всех проблем.