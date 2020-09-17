В Нижнем Тагиле мошенники продали пенсионеру «волшебный» массажер за 50 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле мошенники продали пенсионеру «волшебный» массажер за 50 тысяч рублей

Сегодня, 16:21ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 77-летний мужчина приобрел «волшебный» массажер, который ему предложили мошенники, за 50 тысяч рублей, сообщает «Тагил-ТВ».

Изначально мошенники предлагали свои услуги в проверке пластиковых окон, однако, стоило пенсионеру впустить их в квартиру, они обратили внимание на проблемы с передвижением пожилого мужчины. Не теряя времени, ими был предоставлен «волшебный» массажёр, способный избавить ото всех проблем.

Несмотря на стоимость в одну тысячу рублей в аптеке, мошенники продали его за 50 тысяч рублей, хитрыми манипуляциями выманив у пенсионера последние деньги, отложенные на операцию.

Привлечь злоумышленников за мошенничество не представилось возможным, но прокуратура сумела отыскать правовой вариант решения проблемы через закон о защите прав потребителя благодаря оставшемуся у пострадавшего письменному договору.

Таким образом, выявлены нарушения, договор суд посчитал недействительным и расторгли. Кроме того, с мошенников взыскали штраф за нарушение законных прав потребителя, который те, под надзором суда, обязаны выплатить.

Ранее в Нижнем Тагиле двое сотрудников УВЗ лишились 150 тысяч рублей после звонков лже-сотрудников банка.

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