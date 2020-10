За два дня под Нижним Тагилом спасли двух застрявших на острове рыбаков

Сотрудники Центра защиты населения второй день занимаются спасением рыбаков на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба мэрии.

16 октября лодку с мужчиной перевернуло сильным ветром и волнами. Он сумел вплавь добраться до ближайшего острова, сняв часть одежды и сапоги. Сегодня утром доставили на берег второго рыбака, который занимался ночной ловлей на острове, а затем не смог отчалить от берега из-за сильной волны. Photo: пресс-служба адмистрации Нижнего Тагила МБУ «Центр защиты населения» предупреждает любителей рыбной ловли, что во время сильного ветра существует опасность несчастного случая. Напомним, вчера при пожаре в Нижнем Тагиле, с помощью специальных устройств, сотрудниками МЧС были спасены двое взрослых и ребенок. В Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка

