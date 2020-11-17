Скончался народный артист и режиссер Роман Виктюк

Скончался народный артист и режиссер Роман Виктюк

Сегодня, 20:47ПроисшествияPhoto: "Театр Романа Виктюка" во "Вконтакте"
Режиссер и народный артист РФ Роман Виктюк скончался 17 ноября в Москве.

В октябре Виктюк заразился COVID-19 и, за день до своего 84-летия, был госпитализирован в одну из больниц столицы.

Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно,сообщается в официальной группе «Театр Романа Виктюка» во «Вконтакте».

Время и место прощания с народным артистом будет объявлено позже.

Напомним, в ночь на субботу, 14 ноября, скончался актер Армен Джигарханян, которому было 85 лет.

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