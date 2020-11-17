Скончался народный артист и режиссер Роман Виктюк

Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно,сообщается в официальной группе «Театр Романа Виктюка» во «Вконтакте».