90-летнюю бабушку спасли соседи из пожара в Екатеринбурге

90-летняя бабушка была спасена соседями из пожара в поселке Исток в Екатеринбурге. В Озерном переулке, 15 загорелась квартира на первом этаже.

Густой дым валил из окон, когда на место прибыли сотрудники МЧС, пишет Е1. Соседи, завидев пожар, побежали спасать людей. Они вывели из помещения бабушку, которой уже 90-лет, и отвели к себе. Женщина в результате была отправлена в токсикоцентр. Во время тушения пожара были обнаружены два трупа. Оба мужчины. Одному 57 лет. Он является сыном хозяйки. Второй — его друг. Однако пока его личность не установлена, так как тело сильно обожжено. Соседи также не видели, кто приходил в гости. Бабушку они успели спасти, так как к выходу она была ближе всех, а спавшего на диване сына они не заметили. При этом друг находился у очага возгорания. Семерых жителей барака спасли жители Березовского ГО

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