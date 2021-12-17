90-летнюю бабушку спасли соседи из пожара в Екатеринбурге

Густой дым валил из окон, когда на место прибыли сотрудники МЧС, пишет Е1. Соседи, завидев пожар, побежали спасать людей. Они вывели из помещения бабушку, которой уже 90-лет, и отвели к себе. Женщина в результате была отправлена в токсикоцентр.
Во время тушения пожара были обнаружены два трупа. Оба мужчины. Одному 57 лет. Он является сыном хозяйки. Второй — его друг. Однако пока его личность не установлена, так как тело сильно обожжено. Соседи также не видели, кто приходил в гости.
Бабушку они успели спасти, так как к выходу она была ближе всех, а спавшего на диване сына они не заметили. При этом друг находился у очага возгорания.