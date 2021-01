На Урале непристегнутый водитель без прав устроил смертельное ДТП

В Свердловской области непристегнутый водитель без прав вылетел на «встречку» и устроил смертельное ДТП.

Происшествие случилось 18 января около 5.00 утра. На трассе между Екатеринбургом и Алапаевском водитель Lada Vesta допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в «Фиат Дабло». В результате ДТП скончался 45-летний водитель Fiat. В реанимации оказался водитель «Лады». Пассажирки обеих машин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Отмечается, что водитель Lada не имел водительского удостоверения, а в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Напомним, в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала непристегнутая 17-летняя девушка. На Восточном шоссе врезались «Мазда» и «Опель». Подросток получила перелом костей носа. Водитель Mazda получила ушиб и растяжение связок левой голени. В Нижнем Тагиле при ДТП школьница получила перелом носа из-за непристегнутого ремня

