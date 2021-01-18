На Урале непристегнутый водитель без прав устроил смертельное ДТП

Происшествие случилось 18 января около 5.00 утра. На трассе между Екатеринбургом и Алапаевском водитель Lada Vesta допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в «Фиат Дабло».
В результате ДТП скончался 45-летний водитель Fiat. В реанимации оказался водитель «Лады». Пассажирки обеих машин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что водитель Lada не имел водительского удостоверения, а в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала непристегнутая 17-летняя девушка. На Восточном шоссе врезались «Мазда» и «Опель». Подросток получила перелом костей носа. Водитель Mazda получила ушиб и растяжение связок левой голени.