На Урале непристегнутый водитель без прав устроил смертельное ДТП

На Урале непристегнутый водитель без прав устроил смертельное ДТП

Сегодня, 16:11ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области непристегнутый водитель без прав вылетел на «встречку» и устроил смертельное ДТП.

Происшествие случилось 18 января около 5.00 утра. На трассе между Екатеринбургом и Алапаевском водитель Lada Vesta допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в «Фиат Дабло».

В результате ДТП скончался 45-летний водитель Fiat. В реанимации оказался водитель «Лады». Пассажирки обеих машин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что водитель Lada не имел водительского удостоверения, а в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала непристегнутая 17-летняя девушка. На Восточном шоссе врезались «Мазда» и «Опель». Подросток получила перелом костей носа. Водитель Mazda получила ушиб и растяжение связок левой голени.

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