Девушка из Качканара употребляла наркотики и приучила к ним сестру

Обвиняемые сестры из неблагополучной семьи. Они неоднократно убегали из дома и бродяжничали. Одной из них сейчас 19 лет, а другая ее моложе на четыре года.
На употреблении наркотиков девушки попались осенью прошлого года, когда в очередной раз совершили побег. После обращения родителей в отдел МВД, полицейские разыскали и отвезли «без вести пропавших» на медицинское освидетельствование. У них взяли кровь на анализ и обнаружили следы употребления наркотиков.
СК после этого возбудил уголовное дело. Но под уголовную статью попала только 19-летняя свердловчанка, так как ее сестра несовершеннолетняя. Обвиняемая уже созналась в совершении преступления. Материалы дела переданы в суд.
В Качканаре уже был один такой подобный случай. Изначально подростку вынесли приговор с условным отбытием срока, но затем наказание ужесточили. Девушка получила 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
По данным за прошлый год, в России зарегистрировано около 460 тысяч наркозависимых лиц.