Девушка из Качканара употребляла наркотики и приучила к ним сестру

Две девушки в Качканаре попались на употреблении наркотиков

В Качканаре закончено расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки. Местную жительницу обвиняют в употреблении наркотиков. По версии следствия, она же склонила к употреблению «синтетики» сестру.

Обвиняемые сестры из неблагополучной семьи. Они неоднократно убегали из дома и бродяжничали. Одной из них сейчас 19 лет, а другая ее моложе на четыре года. На употреблении наркотиков девушки попались осенью прошлого года, когда в очередной раз совершили побег. После обращения родителей в отдел МВД, полицейские разыскали и отвезли «без вести пропавших» на медицинское освидетельствование. У них взяли кровь на анализ и обнаружили следы употребления наркотиков. СК после этого возбудил уголовное дело. Но под уголовную статью попала только 19-летняя свердловчанка, так как ее сестра несовершеннолетняя. Обвиняемая уже созналась в совершении преступления. Материалы дела переданы в суд. В Качканаре уже был один такой подобный случай. Изначально подростку вынесли приговор с условным отбытием срока, но затем наказание ужесточили. Девушка получила 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. По данным за прошлый год, в России зарегистрировано около 460 тысяч наркозависимых лиц.

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