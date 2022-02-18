О смерти отца узнала после гонки на Олимпиаде биатлонистка из Екатеринбурга

О смерти отца узнала после гонки на Олимпиаде биатлонистка из Екатеринбурга
О смерти отца узнала после гонки на Олимпиаде биатлонистка из Екатеринбурга
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: pixabay.com
Отец биатлонистки из Екатеринбурга Ирины Казакевич, завоевавшей серебряную медаль на соревнованиях, скончался во время Олимпиады в Пекине.

Похороны родственника прошли в тот же день, когда сборная России по биатлону заняла второе место. Ирина Казакевич отметила, что ей было трудно ехать на пристрелку из-за переживаний, пишет ТАСС. По ее словам, о случившемся знали тренер и участница команды из Свердловской области Светлана Миронова.

Напомним, в сборной России по биатлону помимо свердловчанок принимали участие Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Первое место в эстафете досталось Швеции, бронзовую медаль завоевали спортсменки из Германии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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