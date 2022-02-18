О смерти отца узнала после гонки на Олимпиаде биатлонистка из Екатеринбурга

Похороны родственника прошли в тот же день, когда сборная России по биатлону заняла второе место. Ирина Казакевич отметила, что ей было трудно ехать на пристрелку из-за переживаний, пишет ТАСС. По ее словам, о случившемся знали тренер и участница команды из Свердловской области Светлана Миронова.