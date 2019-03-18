Ветеран ХК «Автомобилист» Виктор Кутергин умер в Екатеринбурге
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: Офицальный сайт ХК «Автомобилист»
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17 марта умер ветеран екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Виктор Кутергин.
Сюжеты: Екатеринбург
Виктор Кутергин на протяжении нескольких лет был капитаном команды. Всего он отыграл за «Автомобилист» 13 сезонов. После завершения карьеры работал главным тренером команды.
17 марта Виктор Кутергин скончался на 67-году жизни. Об этом сообщается на официальным сайте клуба.
Скончался самый известный и титулованный ветеран «Автомобилиста», сообщается на сайте.
Спортсмен играл также за СКА, ЦСК, «Ижсталь», «Луч», был чемпионом СССР 1975 года, имел звание мастер спорта.
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