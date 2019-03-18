Ветеран ХК «Автомобилист» Виктор Кутергин умер в Екатеринбурге

Виктор Кутергин на протяжении нескольких лет был капитаном команды. Всего он отыграл за «Автомобилист» 13 сезонов. После завершения карьеры работал главным тренером команды.

17 марта Виктор Кутергин скончался на 67-году жизни. Об этом сообщается на официальным сайте клуба.

Скончался самый известный и титулованный ветеран «Автомобилиста», сообщается на сайте.