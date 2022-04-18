Поджигательнице бомжа из Екатеринбурга вынесен приговор

Поджигательнице бомжа из Екатеринбурга вынесен приговор
Поджигательнице бомжа из Екатеринбурга вынесен приговор
Сегодня, 18:01ПроисшествияФото: pixabay.com
Екатеринбурженку Анну Шехереву приговорили у 12 годам колонии общего режима за то, что она в прошлом году подожгла спящего бездомного.

Поджигательнице бомжа из Екатеринбурга вынесли приговор. Анну Шехереву посадят в колонию общего режима на 12 лет.

По данным издания URA.RU, в счет срока обвиняемой включат время, которое она провела в СИЗО — то есть с начала лета прошлого года.

К женщине могли применить и более суровое наказание - до 20 лет лишения свободы. Но прокуратура потребовала смягчить наказание до 13 лет колонии.

Напомним, что весной прошлого года женщина сожгла прямо на улице спящего бомжа во время своей прогулки с друзьями. Она облила одного из двух спящих бездомных горючей смесью и чиркнула зажигалкой. Приехавшая скорая помощь попыталась спасти горевшего мужчину, но он скончался.

В суде женщина настаивала, что сожгла человека неумышленно. Она говорила, что облила бомжа якобы для того, чтобы он проснулся. О том, что обливает человека горючей смесью, она якобы не знала.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
поджогсгорел
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы