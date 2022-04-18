Поджигательнице бомжа из Екатеринбурга вынесен приговор

Екатеринбурженку Анну Шехереву приговорили у 12 годам колонии общего режима за то, что она в прошлом году подожгла спящего бездомного.

Поджигательнице бомжа из Екатеринбурга вынесли приговор. Анну Шехереву посадят в колонию общего режима на 12 лет. По данным издания URA.RU, в счет срока обвиняемой включат время, которое она провела в СИЗО — то есть с начала лета прошлого года. К женщине могли применить и более суровое наказание - до 20 лет лишения свободы. Но прокуратура потребовала смягчить наказание до 13 лет колонии. Напомним, что весной прошлого года женщина сожгла прямо на улице спящего бомжа во время своей прогулки с друзьями. Она облила одного из двух спящих бездомных горючей смесью и чиркнула зажигалкой. Приехавшая скорая помощь попыталась спасти горевшего мужчину, но он скончался. В суде женщина настаивала, что сожгла человека неумышленно. Она говорила, что облила бомжа якобы для того, чтобы он проснулся. О том, что обливает человека горючей смесью, она якобы не знала.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter