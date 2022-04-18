После ложного минирования Музея ИЗО в Екатеринбурге заведено уголовное дело

После ложного минирования Музея ИЗО в Екатеринбурге заведено уголовное дело
После ложного минирования Музея ИЗО в Екатеринбурге заведено уголовное дело
Сегодня, 19:26ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники полиции возбудили дело по статье о ложном минировании Музея ИЗО в Екатеринбурге в 12 часов ночи 28 февраля 2022 года.

Директор музея обратился в полицию, заявив, что вечером того же 28 февраля на e-mail учреждения пришло письмо угрожающего содержания, пишет «КП-Екатеринбург».

Полицейские выехали с проверкой по всем филиалам екатеринбургского музея. Однако опасных и подозрительных объектов нигде найдено не было. Расследование по данному факту продолжается.

Напомним, 13 февраля 2022 года в Екатеринбурге прозвучало сообщение о минировании дома на улице Бисертской, 18. Однако при проверке выяснилось, что угрозы жителям и дому никакой нет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областьпроисшествиемузей изоЕкатеринбург
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