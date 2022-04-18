После ложного минирования Музея ИЗО в Екатеринбурге заведено уголовное дело

Директор музея обратился в полицию, заявив, что вечером того же 28 февраля на e-mail учреждения пришло письмо угрожающего содержания, пишет «КП-Екатеринбург».
Полицейские выехали с проверкой по всем филиалам екатеринбургского музея. Однако опасных и подозрительных объектов нигде найдено не было. Расследование по данному факту продолжается.
Напомним, 13 февраля 2022 года в Екатеринбурге прозвучало сообщение о минировании дома на улице Бисертской, 18. Однако при проверке выяснилось, что угрозы жителям и дому никакой нет.