Волна «минирований» прокатилась по школам и заводам Свердловской области

Неизвестные сообщили о бомбах в школах и заводах Екатеринбурга, на заводе в Верхней Пышме.

Первые сообщения о минировании поступили в школы Екатеринбурга 4 апреля. Полиция выехала по указанным адресам, но опасных предметов в зданиях и на прилегающей территории не обнаружила. 5 апреля неизвестные «заминировали» завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и еще шести заводов и ряда образовательных учреждений в Екатеринбурге. Кроме того, 5 апреля поступили сообщения о минировании Свердловского областного суда, Уральского института ГПС МЧС России, Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, пишет «КП-Екатеринбург». Нигде взрывных устройств не нашли. По всем фактам проводится проверка.

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