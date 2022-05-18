«Лежал на дороге»: легковушка сбила мотоциклиста у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

«Лежал на дороге»: легковушка сбила мотоциклиста у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле
«Лежал на дороге»: легковушка сбила мотоциклиста у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:17ПроисшествияФото: 1MI

Легковушка сбила мотоциклиста у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

Обстоятельства ДТП с участием легковушки и мотоцикла, которое произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле, выясняют инспекторы ГИБДД.

Инцидент произошел утром 18 мая возле центральной проходной УВЗ. По словам очевидцев, при столкновении с легковушкой мотоциклист упал с транспортного средства.

Авария возле центральной проходной, прямо напротив танка на переходе. Мотоциклист лежал на земле. Сильно сбили, я думаю, там очень много машин еще остановилось,сказал собеседник редакции TagilCity.ru.

В результате столкновения транспортные средства, легковой автомобиль и мотоцикл, получили механические повреждения. Состояние участников дорожно-транспортного происшествия устанавливают медики. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пояснили редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, 13 мая на пересечении улиц Красноармейская — Серова велосипедист врезался в легковой автомобиль.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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