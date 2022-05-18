«Лежал на дороге»: легковушка сбила мотоциклиста у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

Легковушка сбила мотоциклиста у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле

Обстоятельства ДТП с участием легковушки и мотоцикла, которое произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле, выясняют инспекторы ГИБДД.

Инцидент произошел утром 18 мая возле центральной проходной УВЗ. По словам очевидцев, при столкновении с легковушкой мотоциклист упал с транспортного средства. Авария возле центральной проходной, прямо напротив танка на переходе. Мотоциклист лежал на земле. Сильно сбили, я думаю, там очень много машин еще остановилось,сказал собеседник редакции TagilCity.ru. В результате столкновения транспортные средства, легковой автомобиль и мотоцикл, получили механические повреждения. Состояние участников дорожно-транспортного происшествия устанавливают медики. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пояснили редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР ГИБДД Нижнего Тагила. Напомним, 13 мая на пересечении улиц Красноармейская — Серова велосипедист врезался в легковой автомобиль. В Нижнем Тагиле на Вые велосипедист врезался в автомобиль

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter