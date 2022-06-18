Пьяный мужчина выбросил из окна своего 11-летнего ребенка в Екатеринбурге

Пьяный мужчина выбросил из окна своего 11-летнего ребенка в Екатеринбурге
Пьяный мужчина выбросил из окна своего 11-летнего ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 14:20ПроисшествияИрина КириловаФото: 1MI
Мужчина в Екатеринбурге выкинул из окна своего 11-летнего сына. Происшествие случилось в доме на улице Дагестанская, 32. Сам мужчина был нетрезвым в момент инцидента.

Мальчик выжил. Он был госпитализирован в больницу № 9 с многочисленными травмами, пишет Е1.

Ранее папа ребенка уже был судим. Алкоголь в этот день он употреблял с самого утра. Он выбросил из окна сына и закрылся внутри. На место прибыли два экипажа полиции. Ребенка увезла скорая в тяжелом состоянии, рассказывает очевидица произошедшего.

Мама подростка тоже была пьяна, утверждает собеседница, она отказалась ехать с ребенком в больницу. По ее словам, женщина заявила, что потом не сможет добраться домой.

В ночь на 18 июня сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции № 13.

Там подтвердили, что мужчина был ранее судим. Он проживал вместе со своим сыном и бывшей женой. Он отрицает, что причинил подростку вред. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мама мальчика уже привлечена к ответственности за то, что ненадлежаще исполняет свои обязанности. Кроме того, проверку начал Следственный комитет.

В ведомстве заявили, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Она поможет определить степень тяжести вреда здоровью.

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