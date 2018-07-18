Автомобиль сгорел ночью на ул. Энтузиастов в Нижнем Тагиле

18 июля во дворе дома на Энтузиастов около часа ночи сгорел автомобиль Toyota. По информации от владельца, машину могли поджечь умышленно.

В час ночи загорелась моя машина, припаркованная во дворе. У меня есть подозрения в умышленном поджоге,сообщил хозяин автомобиля.

По словам владельца сгоревшего транспортного средства, есть свидетели, которые видели 2 мужчин возле машины.

Есть свидетели, которые видели, как мужчина поливал мою машину из пятилитровки. Был одет в шорты и толстовку, на голове капюшон. Второй человек стоял поодаль, караулил по сторонам,рассказал хозяин машины.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что было зарегистрировано заявление от владельца сгоревшего авто.

Ночью горел автомобиль на Энтузиастов. Принято заявление от собственника, полиция проводит проверку,сообщили в полиции Нижнего Тагила.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО сообщили, что предварительно причиной пожара мог послужить поджог.

Площадь пожара составила 5 кв.м, повреждены моторный отсек и салон автомобиля. По предварительным данным причиной пожара послужил поджог. С места пожара изъята пластиковая бутылка с остатками легковоспламеняющейся жидкости. В тушении были задействованы 2 пожарных расчета,пояснили в отделе надзорной деятельности.

По факту пожара ведется доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Собственник пострадавшего автомобиля разыскивает свидетелей ночного происшествия.