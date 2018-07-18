Автомобиль сгорел ночью на ул. Энтузиастов в Нижнем Тагиле

Автомобиль Toyota avensis горел ночью 18 июля во дворе жилого дома в Нижнем Тагиле. Владелец машины допускает версию поджога транспортного средства и разыскивает свидетелей происшествия.
18 июля во дворе дома на Энтузиастов около часа ночи сгорел автомобиль Toyota. По информации от владельца, машину могли поджечь умышленно.
В час ночи загорелась моя машина, припаркованная во дворе. У меня есть подозрения в умышленном поджоге,сообщил хозяин автомобиля.
По словам владельца сгоревшего транспортного средства, есть свидетели, которые видели 2 мужчин возле машины.
Есть свидетели, которые видели, как мужчина поливал мою машину из пятилитровки. Был одет в шорты и толстовку, на голове капюшон. Второй человек стоял поодаль, караулил по сторонам,рассказал хозяин машины.
В полиции Нижнего Тагила сообщили, что было зарегистрировано заявление от владельца сгоревшего авто.
Ночью горел автомобиль на Энтузиастов. Принято заявление от собственника, полиция проводит проверку,сообщили в полиции Нижнего Тагила.
В отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО сообщили, что предварительно причиной пожара мог послужить поджог.
Площадь пожара составила 5 кв.м, повреждены моторный отсек и салон автомобиля. По предварительным данным причиной пожара послужил поджог. С места пожара изъята пластиковая бутылка с остатками легковоспламеняющейся жидкости. В тушении были задействованы 2 пожарных расчета,пояснили в отделе надзорной деятельности.
По факту пожара ведется доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Собственник пострадавшего автомобиля разыскивает свидетелей ночного происшествия.
Если кто-то видел злоумышленников или располагает информацией о происшествии, просим помочь. Это очень важно. Наши контактные данные есть в редакции,обратился к тагильчанам владелец сгоревшего авто.