Уральские пассажиры из-за ветра не могут вылететь в Екатеринбург из Геленджика

Уральские пассажиры из-за ветра не могут вылететь в Екатеринбург из Геленджика
Уральские пассажиры из-за ветра не могут вылететь в Екатеринбург из Геленджика
Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Геленджика. Вылет «Аэрофлота» должен был состояться ночью 18 июля 2021 года. Однако вместо этого из-за сильного ветра полёт задержали.

Пассажирам была выдана вода, еду дали утром. По словам одного из пассажиров, рейс переносили уже несколько раз, пишет Е1.

На онлайн-табло аэропорта Кольцово указано, что рейс должен прилететь в 15:25 вместо 04:10.

Пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила, что сейчас пассажиры ждут вылета в Москву из Кольцово. Причина задержки — позднее прибытие.

Также задержался рейс по маршруту Екатеринбург — Москва, время вылета перенесено с 08:20 на 16:00. На рейс ожидается не менее 100 пассажиров, среди них есть пятеро детей. Пассажирам были предоставлены еда и напитки, а также они были размещены в гостинице.

Напомним, 11 июля 2021 года во время задержки рейса «Москва — Анталия» по техническим причинам один из пассажиров открыл аварийный люк, из-за чего рейс задержался на четыре часа. На момент открытия люка задержка была не более 20 минут. СК начал проверку по данному факту.

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