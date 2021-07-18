Уральские пассажиры из-за ветра не могут вылететь в Екатеринбург из Геленджика

Также задержался рейс по маршруту Екатеринбург — Москва, время вылета перенесено с 08:20 на 16:00. На рейс ожидается не менее 100 пассажиров, среди них есть пятеро детей. Пассажирам были предоставлены еда и напитки, а также они были размещены в гостинице.