ДТП с участием ГАЗели и фургона произошло на Вые в Нижнем Тагиле

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Сегодня, 18 августа, у Рудоуправления в Нижнем Тагиле столкнулись ГАЗель и фургон.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, у Рудоуправления произошло ДТП с участием ГАЗели и фургона. В результате ДТП фургон выкинуло на дорожное ограждение. Также сообщается, что из-за аварии встали трамваи.
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Трамваи со стороны Выи в город стоят, проезда нет, рассказал очевидец ДТП.
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