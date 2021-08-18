Водитель погиб: манипулятор с плитами перевернулся под Нижним Тагилом

Водитель погиб: манипулятор с плитами перевернулся под Нижним Тагилом
Водитель погиб: манипулятор с плитами перевернулся под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:42ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Груженый плитами манипулятор съехал в кювет и перевернулся на Серовской трассе под Нижним Тагилом. 32-летний водитель, ехавший в Невьянск, погиб.

Смертельная дорожная авария произошла днем во вторник 17 августа на 258 километре автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель автомобиля «Урал» не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

Мужчина в момент ДТП вылетел через лобовое стекло, так как не воспользовался ремнями безопасности, сообщили в областном УГИБДД Е1. Он оказался под многотонной машиной.

Напомним, 14 августа на Серовской трассе перевернулся самосвал, груженый камнями и бетонными обломками, которые в результате аварии рассыпались по проезжей части. Водитель с травмами доставлен в больницу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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