В Екатеринбурге подожгли машину генерального директора телекомпании

В Екатеринбурге сожгли машину генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко, сообщило URA.RU.

Поджог произошёл 18 сентября рано утром во дворе дома на улице Фурманова, где проживает Губко. Неизвестные подожгли автомобиль Infiniti QX56. Теперь сотрудникам полиции отдела №5 предстоит провести проверку и установить причины произошедшего. Губко оценил ущерб в 970 тысяч рублей и высказал мнение, что к поджогу имеет отношение один из депутатов заксобрания Свердловской области.Напомним, что 5 сентября в Нижнем Тагиле на улице Захарова, 12 сгорел бесхозный автомобиль «ВАЗ» 2111. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём.

