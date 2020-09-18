В Екатеринбурге подожгли машину генерального директора телекомпании

В Екатеринбурге подожгли машину генерального директора телекомпании

Сегодня, 17:23ПроисшествияPhoto: Ирина Горлова / URA.RU
В Екатеринбурге сожгли машину генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко, сообщило URA.RU.

Поджог произошёл 18 сентября рано утром во дворе дома на улице Фурманова, где проживает Губко. Неизвестные подожгли автомобиль Infiniti QX56. Теперь сотрудникам полиции отдела №5 предстоит провести проверку и установить причины произошедшего. Губко оценил ущерб в 970 тысяч рублей и высказал мнение, что к поджогу имеет отношение один из депутатов заксобрания Свердловской области.Напомним, что 5 сентября в Нижнем Тагиле на улице Захарова, 12 сгорел бесхозный автомобиль «ВАЗ» 2111. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
поджогсгорела машинаЕкатеринбургЕвгений Губко
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы