В Каменске-Уральском простились с Ксенией Каторгиной

На отпевание и прощание пришли около ста человек, на похоронах присутствовала 9-летняя дочь Ксении. Также проститься с девушкой пришел ее молодой человек, он принес большой букет роз. Очевидцы говорят, что мужчина чувствовал себя плохо и еле держался на ногах. Перед отпеванием батюшка провел короткую проповедь, назвав убийц «фашистами».