В Каменске-Уральском простились с Ксенией Каторгиной

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Сегодня, 18 октября, в Каменске-Уральском прошли похороны Ксении Каторгиной, убитой из-за автомобиля, сообщает интернет-издание Znak.
На отпевание и прощание пришли около ста человек, на похоронах присутствовала 9-летняя дочь Ксении. Также проститься с девушкой пришел ее молодой человек, он принес большой букет роз. Очевидцы говорят, что мужчина чувствовал себя плохо и еле держался на ногах. Перед отпеванием батюшка провел короткую проповедь, назвав убийц «фашистами».
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Напомним, подозреваемые в убийстве Ксении уже задержаны, девушка была убита из-за автомобиля «Ауди». Сначала сотрудники полиции обнаружили автомобиль, а затем удалось выйти на след подозреваемых. Когда их удалось задержать, они дали признательные показания и рассказали, где спрятали тело. Девушку зарезали, а затем сбросили в коллектор.
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