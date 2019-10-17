Трое обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Обвиняемые по делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске за вымогательство, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
С заявлением в полицию обратилась мать задержанной Екатерины Меньшиковой. Женщина рассказала, что дочь вместе с мужем Михаилом Федоровичем и Маратом Ахметвалиевым отвезли ее в сад. Там они избивали женщину и вымогали у нее деньги. После того, как ей удалось сбежать, она написала на них заявление в полицию. Однако в этот же день все трое исчезли.
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что мать Меньшиковой действительно обращала в правоохранительные органы. 10 сентября было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», трое подозреваемых были объявлены в розыск. При этом Ахметвалиев, работавший в такси, скрылся на машине работодателя.
Сегодня суд избрал подозреваемы меру пресечения – они будут находиться в СИЗО до 13 декабря.
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