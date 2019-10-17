Трое обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске

С заявлением в полицию обратилась мать задержанной Екатерины Меньшиковой. Женщина рассказала, что дочь вместе с мужем Михаилом Федоровичем и Маратом Ахметвалиевым отвезли ее в сад. Там они избивали женщину и вымогали у нее деньги. После того, как ей удалось сбежать, она написала на них заявление в полицию. Однако в этот же день все трое исчезли.