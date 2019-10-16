СК готовится выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемых в убийстве Каторгиной

17 октября его передадут в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Трое задержанных — ранее судимый за разбой 29-летний Михаил Федорович, 31-летнаяя Екатерина и 42-летний Марат Ахметвалиев — являются подозреваемыми в убийстве жительницы Екатеринбурга, Ксении Каторгиной.

На данный момент в отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем»), а также по статье 162 УК РФ («Разбой»).

10 октября девушка отправилась показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальным покупателям и пропала. Ее кроссовер обнаружили в Челябинске у перекупщиков. Это стало первым следом в поиске злоумышленников.

После задержания подозреваемые признались в содеянном и рассказали, что девушка была убита, а ее тело находится вблизи коллектора на Уралмаше. Тело было найдено вчера в колодце в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на пересечении улиц Бакинских комиссаров, переулка Высоковольтного и улицы Ташкентской.

Также в нескольких точках Уралмаша вчера прошли следственные мероприятия с задержанными. Они показали, как и где была убита девушка, а также свои дальнейшие действия.