Пешеходу стало плохо на дороге в центре Нижнего Тагила

Инцидент произошел днем, 18 октября, на перекрестке улиц Пархоменко и Газетная. Очевидцы сообщают, что на упавшего мужчину едва не наехала машина.
Лично видела эту ситуацию. Повезло, что мимо проезжала «скорая», пишет девушка в комментарии к записи во «Вконтакте».
В социальных сетях выдвигались и другие версии. Предполагалось, что мужчину сбил автомобиль. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали TagilCity.ru, что информацией о таком ДТП не располагают.
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП с мотоциклом. Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги. Он был госпитализирован с множественными травмами.