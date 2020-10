Пешеходу стало плохо на дороге в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо при переходе через дорогу. Он упал на проезжую часть и не двигался, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Инцидент произошел днем, 18 октября, на перекрестке улиц Пархоменко и Газетная. Очевидцы сообщают, что на упавшего мужчину едва не наехала машина. Лично видела эту ситуацию. Повезло, что мимо проезжала «скорая», пишет девушка в комментарии к записи во «Вконтакте». Video: АН «Между строк» В социальных сетях выдвигались и другие версии. Предполагалось, что мужчину сбил автомобиль. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали TagilCity.ru, что информацией о таком ДТП не располагают. Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП с мотоциклом. Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги. Он был госпитализирован с множественными травмами. В Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением и попал в больницу с травмами

