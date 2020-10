В Нижнем Тагиле вылетевший с дороги на Лебяжке мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.

Это был его первый мотосезон. Поехал на спортивном байке, но в такую погоду на подобных мотоциклах уже нельзя ездить, сцепление с дорогой очень плохое. В тот день еще ветер был очень сильный,рассказала TagilCity.ru знакомая молодого человека. Напомним, ДТП произошло 16 октября около 17.00. Мужчина, 1988 года рождения, двигаясь на мотоцикле Suzuki не справился с управлением и вылетел с дороги. Он был госпитализирован с множественными травмами. В Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением и попал в больницу с травмами

