12-летнего стрелка в школе в Пермском крае обезвредила директор

Женщина уговорила 12-летнего подростка сдаться после того, как тот сделал 2 выстрела в здании школы в Пермском крае.

Со слов директора школы в поселке Сарс Пермского края, стрелявший подросток рассказал ей, что в него «вселился Бог», сообщает telegram-канал Baza. Женщина смогла уговорить мальчика отдать ей карабин, и они заперлись в ее кабинете до приезда правоохранителей. С ее слов, подросток находился в предистеричном состоянии. Напомним, рано утром 18 октября 2021 года 12-летний ученик 6-го класса принес в школу охотничий карабин «Сайга» и произвел два выстрела. От пуль никто не пострадал, но один из учеников получил травму осколком разбившегося стекла. 12-летний подросток устроил стрельбу из «Сайги» в школе в Пермском крае

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