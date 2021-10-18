12-летнего стрелка в школе в Пермском крае обезвредила директор

Со слов директора школы в поселке Сарс Пермского края, стрелявший подросток рассказал ей, что в него «вселился Бог», сообщает telegram-канал Baza.
Женщина смогла уговорить мальчика отдать ей карабин, и они заперлись в ее кабинете до приезда правоохранителей. С ее слов, подросток находился в предистеричном состоянии.
Напомним, рано утром 18 октября 2021 года 12-летний ученик 6-го класса принес в школу охотничий карабин «Сайга» и произвел два выстрела. От пуль никто не пострадал, но один из учеников получил травму осколком разбившегося стекла.