12-летнего стрелка в школе в Пермском крае обезвредила директор

12-летнего стрелка в школе в Пермском крае обезвредила директор
12-летнего стрелка в школе в Пермском крае обезвредила директор
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: 1МI
Женщина уговорила 12-летнего подростка сдаться после того, как тот сделал 2 выстрела в здании школы в Пермском крае.

Со слов директора школы в поселке Сарс Пермского края, стрелявший подросток рассказал ей, что в него «вселился Бог», сообщает telegram-канал Baza.

Женщина смогла уговорить мальчика отдать ей карабин, и они заперлись в ее кабинете до приезда правоохранителей. С ее слов, подросток находился в предистеричном состоянии.

Напомним, рано утром 18 октября 2021 года 12-летний ученик 6-го класса принес в школу охотничий карабин «Сайга» и произвел два выстрела. От пуль никто не пострадал, но один из учеников получил травму осколком разбившегося стекла.

Сюжеты:
Стрельба в Перми
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