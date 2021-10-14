Устроивший стрельбу в пермском университете студент арестован на 2 месяца

Тимур Бекмансуров, который обвиняется в том, что убил шесть человек в пермском университете, открыв стрельбу, арестован на два месяца. Свою вину обвиняемый признал полностью.

Мера пресечения была избрана молодому человеку на выездном заседании в краевой больнице. Там студент находится на лечении, пишет properm.ru. Бекмансурова допросили следователи. Совершенное преступление относится к особо тяжким, а потому для него была запрошена мера пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. В противном случае обвиняемый может скрыться, сообщил представитель Следственного комитета. Суд согласился с доводами следствия, а потому теперь до 13 декабря Тимур будет находиться в СИЗО. Напомним, стрельбу Тимур Бекмансуров устроил 20 сентября на территории пермского университета. В результате от его действий скончались шесть человек еще более четырех десятков пострадали. Был ранен и сам Тимур. Он был отправлен на лечение в больницу. Врачи ампутировали ему ногу. За массовый расстрел в Пермском университете студенту грозит пожизненное

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