Напавший на Пермский университет Тимур Бекмансуров пришел в сознание

18-летний студент Тимур Бекмансуров, напавший на кампус университета в Перми, после нескольких дней без сознания, пришел в себя в пермской больнице, сообщает E1.
Бекмансуров сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ранения он получил при задержании в корпусе Пермского университета. Во время операции в больнице хирурги ампутировали ему ногу.
Напомним, 20 сентября 2021 года студент Пермского университета устроил стрельбу из ружья в кампусе заведения. молодая серовчанка рассказала подробности нападения.