Напавший на Пермский университет Тимур Бекмансуров пришел в сознание

Напавший на Пермский университет Тимур Бекмансуров пришел в сознание
Напавший на Пермский университет Тимур Бекмансуров пришел в сознание
Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: 1МI
Расстрелявший 20 сентября 2021 года 6 человек в кампусе Пермского университета Бекмансуров пришел в себя.

18-летний студент Тимур Бекмансуров, напавший на кампус университета в Перми, после нескольких дней без сознания, пришел в себя в пермской больнице, сообщает E1.

Бекмансуров сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ранения он получил при задержании в корпусе Пермского университета. Во время операции в больнице хирурги ампутировали ему ногу.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент Пермского университета устроил стрельбу из ружья в кампусе заведения. молодая серовчанка рассказала подробности нападения.

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