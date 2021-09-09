Стрелок рассказал о причинах нападения в подъезде дома в Екатеринбурге

Мужчина, стрелявший из ружья в подъезде своего дома, рассказал о причинах конфликта с отцом инвалида в Екатеринбурге. По версии стрелка, первым напал сосед, ударив его кулаком в висок.

Обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц житель Екатеринбурга поделился своей версией произошедшего конфликта между ним и соседом, сообщает Znak. Со слов обвиняемого, он попросил соседа, который помогал своему сыну-инвалиду подниматься по лестнице, пропустить его вперед. На что якобы мужчина ответил нецензурной бранью, после чего ударил его в область виска. Мужчина попытался выяснить причину столь бурной реакции соседа, на что получил новый удар в лицо. Обвиняемый также пояснил, что ружье в его руках, оказалось, по причине того, что он собирался идти на охоту, но решил все-таки выяснить отношения с соседом. На его звонок в дверь из квартиры вышел сосед и неизвестный, они вдвоем якобы стали избивать подозреваемого, который после инцидента был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз множественный перелом ребер и пневмоторакс. Напомним, стрельба в подъезде многоквартирного дома произошла 3 сентября 2021 года в Екатеринбурге. Стрельбой закончился конфликт соседей в одном из домов Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter