Стрелок рассказал о причинах нападения в подъезде дома в Екатеринбурге

Обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц житель Екатеринбурга поделился своей версией произошедшего конфликта между ним и соседом, сообщает Znak.
Со слов обвиняемого, он попросил соседа, который помогал своему сыну-инвалиду подниматься по лестнице, пропустить его вперед. На что якобы мужчина ответил нецензурной бранью, после чего ударил его в область виска.
Мужчина попытался выяснить причину столь бурной реакции соседа, на что получил новый удар в лицо. Обвиняемый также пояснил, что ружье в его руках, оказалось, по причине того, что он собирался идти на охоту, но решил все-таки выяснить отношения с соседом.
На его звонок в дверь из квартиры вышел сосед и неизвестный, они вдвоем якобы стали избивать подозреваемого, который после инцидента был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз множественный перелом ребер и пневмоторакс.
Напомним, стрельба в подъезде многоквартирного дома произошла 3 сентября 2021 года в Екатеринбурге.