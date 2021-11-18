Неизвестные разбрасывают трупы свиней с чумой по лесам Свердловской области

Неизвестные разбрасывают трупы свиней с чумой по лесам Свердловской области
Неизвестные разбрасывают трупы свиней с чумой по лесам Свердловской области
Сегодня, 21:13ПроисшествияФото: 1MI
Найти тех, кто разбрасывает по лесам трупы свиней, болевший чумой, не могут свердловские ветеринары. На данный момент было обнаружено шесть свалок с 95 тушами животных.

Первая свалка найдена еще в конце сентября в Камышловском районе, затем в Богдановичском, Ирбитском и Белоярском районах, сообщает 66.ру со ссылкой на Департамент ветеринарии. Там отмечают, что пока что не могут понять, кто является организатором захоронений.

О том, что подобным образом недобросовестные фермеры избавляются от свиней, рассказал редакции TagilCity.ru осведомленный источник. По его словам, больных особой держать невыгодно, поскольку их необходимо кормить. Также дополнительные средства нужны на утилизацию.

И убитая свинья — это туша, а не особь, поэтому компенсацию за нее никто не даст. Иногда больных свиней приходится до недели держать, чтоб не сдохли — как только ветеринар зафиксирует чуму, даст разрешение и документы все оформит, только тогда легально надо утилизировать,заявил источник.

Данные ведомства гласят, что на 10 ноября в связи со вспышкой африканской чумы свиней было уничтожено 1,1 тысячи животных.

Напомним, 11 ноября стало известно, что еще в четырех муниципалитетах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала африканская чума свиней.

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