Провалившуюся в затопленный водой погреб собаку вытащили тагильские спасатели

Животное удалось спасти, поскольку его вой привлек внимание проходящей неподалеку женщины. Она же вызвала спасателей. В результате те, одетые в специальные костюмы, с использованием петли вытащили попавшую в беду собаку. Местным жителям спасатели напомнили, что собственники схожих сооружений должны следить за состоянием помещения, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
Напомним, местные жители засняли на видео момент, как в Новоуральске мужчина бьет собаку бейсбольной битой.
Валерий Горелых объяснил происходящее тем, что мужчина отбивал наледь на багажнике полиэтиленовым мешком. При этом собака громко лаяла, поэтому со стороны это могло выглядеть так, будто происходит избиение. Собаку осмотрели в ветеринарной клинике и не выявили у нее никаких травм.