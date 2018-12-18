6 пострадавших, 2 наезда на пешеходов: 40 ДТП произошло 14-16 декабря в Нижнем Тагиле

С 14 по 16 декабря тагильчане стали виновниками 40 ДТП. 14 декабря в 8 часов 20 минут водитель ВАЗ 210740 сбил на пешеходном переходе женщину 1968 года рождения. Транспортное средство двигалось со стороны улицы Горошникова по улице Пархоменко. Пострадавшая была доставлена в Демидовскую ГБ с ушибом и вывихом пальца правой кисти.

15 декабря произошло сразу две аварии. Утром на перекрестке улиц Серова – Красноармейская столкнулись автомобили Iran Khodro Samand и Ford Focus. Водитель первой иномарки был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки.

В 12 часов этого же дня на трассе Екатеринбург – Серов столкнулись Chevrolet Lanos и грузовик. В результате чего фура врезалась в Škoda yeti и оказалась за проезжей частью. Осколки от «Шевроле» повредили движущееся транспортное средство Toyota Camry. По материалам ГИБДД, водитель Chevrolet Lanos совершал обгон, в результате чего столкнулся с грузовиком, двигающимся по встречке. Водитель Chevrolet Lanos был госпитализирован в больницу с диагнозом «тупая травма живота». Водитель и пассажирка автомобиля марки Škoda yeti получил травмы.

16 декабря тагильчанка, управляющая машиной марки Hyundai Solaris, наехала на пенсионерку 1947 года рождения. Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, она была госпитализирована в больницу с диагнозом «перелом луча правого предплечья». Наезд был совершен у дома №11 на улице Космонавтов.

Госавтоинспекция призывает тагильчан соблюдать правила дорожного движения. Двигаться по дороге необходимо с разрешенной скоростью, соблюдать бдительность при подъезде к пешеходному переходу.