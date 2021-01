Под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург-Серов вылетел с дороги грузовой автомобиль, перевозивший легковые транспортные средства.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт ДТП и обещали прокомментировать происшествие позже. Автовоз перевозил новые машины марки Lada Vesta. Водитель мог не справиться с управлением из-за наледи на дороге, сообщили подписчики ИА «Все новости». Напомним, 28 декабря на трассе Екатеринбург-Серов возле поворота на Невьянск в кювет улетела фура «Магнит». Автомобиль протаранил дорожный щит. На трассе Екатеринбург-Серов под Невьяском фура «Магнит» улетела в кювет

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter