В Екатеринбурге женщина попала под суд из-за хищения свыше 40 миллионов у МФО

В Екатеринбурге будут судить женщину, обвиняемую в краже свыше 40 миллионов рублей у микрофинансовой организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что свердловчанка устроилась в микрофинансовую организацию в 2015 году. После трудоустройства женщина разработала и начала исполнять план по хищению денежных средств. Под ее действия попали малообеспеченные граждане. Она предлагала некоторым «улучшить кредитную историю» по «акции». Убеждала взять заем, который якобы выплатит сама. Часть денег отдавала в качестве поощрения. Кроме того, она просила своих знакомых оформить заем, вводя их в заблуждение выдуманной трудной ситуацией в жизни. Такие кредиты она также обещала закрывать сама. Еще одним способом стало использование паспортных данных заемщиков, ранее обращавшихся в МФО. Злоумышленница подделывала их подписи и брала займы. Фактически денежные средства были использованы на свое усмотрение, а займы не закрывались. Действия подозреваемой с мая 2018 года по ноябрь 2019 года нанесли ущерб компании на сумму более 40 миллионов рублей. Прокуратура передала дело в суд. Женщину обвиняют по предусмотренных частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах), пункту «г» части 3 статьи 158 (Кража, совершенная в крупном размере). Ей грозит до трех лет за кражу и до шести лет за мошенничество. Напомним, 12 января стало известно об обмане жителя Екатеринбурга мошенниками. Мужчине предложили «сыграть на бирже». Преступники обещали быстрое получение высокого дохода и говорили, что мужчина сможет «вывести» дивиденды и средства со счета в любой момент. Из-за действий злоумышленников екатеринбуржец лишился семи миллионов рублей. Сыграл на бирже: телефонные аферисты ограбили екатеринбуржца на семь миллионов рублей

