В Екатеринбурге женщина попала под суд из-за хищения свыше 40 миллионов у МФО

Прокуратура передала дело в суд. Женщину обвиняют по предусмотренных частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах), пункту «г» части 3 статьи 158 (Кража, совершенная в крупном размере). Ей грозит до трех лет за кражу и до шести лет за мошенничество.