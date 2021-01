В Нижнем Тагиле на проспекте Мира водитель иномарки устроила ДТП и получила травмы

В Нижнем Тагиле на проспекте Мира женщина-водитель устроила ДТП с участием четырех автомобилей, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось в 8.50. Женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля SsangYong, совершала маневр разворота напротив дома № 61 на проспекте Мира. Она не предоставила преимущество автомобилю «ГАЗель» под управлением мужчины 1983 года рождения и допустила столкновение. От удара автомобиль SsangYong откинуло в сторону стоянки, где он столкнулся с автомобилями ВАЗ и Geely. В ДТП все транспортные средства получили механические повреждения. Пострадала водитель SsangYong. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. После осмотра врачами была отпущена домой. Напомним, ночью 18 января в Каменске-Уральском столкнулись автомобили такси «Яндекс» и Uber. Водитель «Яндекса» осуществлял разворот. В этот момент в него врезался автомобиль другой компании, водитель которой не ожидал маневра. От удара один из автомобилей отбросило на ограждение. В Свердловской области два водителя такси ночью «не поделили» дорогу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter