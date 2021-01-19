В Нижнем Тагиле на проспекте Мира водитель иномарки устроила ДТП и получила травмы

В Нижнем Тагиле на проспекте Мира водитель иномарки устроила ДТП и получила травмы

Сегодня, 16:36ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на проспекте Мира женщина-водитель устроила ДТП с участием четырех автомобилей, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось в 8.50. Женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля SsangYong, совершала маневр разворота напротив дома № 61 на проспекте Мира. Она не предоставила преимущество автомобилю «ГАЗель» под управлением мужчины 1983 года рождения и допустила столкновение.

От удара автомобиль SsangYong откинуло в сторону стоянки, где он столкнулся с автомобилями ВАЗ и Geely.

В ДТП все транспортные средства получили механические повреждения. Пострадала водитель SsangYong. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. После осмотра врачами была отпущена домой.

Напомним, ночью 18 января в Каменске-Уральском столкнулись автомобили такси «Яндекс» и Uber. Водитель «Яндекса» осуществлял разворот. В этот момент в него врезался автомобиль другой компании, водитель которой не ожидал маневра. От удара один из автомобилей отбросило на ограждение.

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