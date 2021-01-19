В Нижнем Тагиле на проспекте Мира водитель иномарки устроила ДТП и получила травмы

Напомним, ночью 18 января в Каменске-Уральском столкнулись автомобили такси «Яндекс» и Uber. Водитель «Яндекса» осуществлял разворот. В этот момент в него врезался автомобиль другой компании, водитель которой не ожидал маневра. От удара один из автомобилей отбросило на ограждение.