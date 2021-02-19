Напавшему с ножом на «Магнит» на Вагонке грозит до 10 лет тюрьмы

Напавшему с ножом на «Магнит» на Вагонке грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 17:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Задержан напавший с ножом на магазин «Магнит» на Вагонке. На данный момент ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Личность мужчины была установлена при помощи видео с камер наблюдения, установленных в магазине «Магнит» на Вагонке, сообщила пресс-группа Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Было установлено, что мужчина в тёмной куртке проходит по торговому залу «Магнита», складывает продукты в корзину, после чего пытается уйти из магазина. Его попытались остановить сотрудники, однако, подозреваемый начал угрожать им предметом, похожим на нож.

Пойманный мужчина оказался уже ранее судим, в 2019 году он освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила. В 2020 году он был снова осуждён за кражу, однако, получил наказание, несвязанное с лишением свободы.

Напомним, происшествие произошло 14 февраля на Вагонке по адресу Володарского, 1. Продавцы отметили, что уже сталкивались с кражами данного мужчины.

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