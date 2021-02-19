Убил, сжёг и заявил о пропаже: на Урале мужчина зарезал и ограбил свою мать

Убил, сжёг и заявил о пропаже: на Урале мужчина зарезал и ограбил свою мать

Сегодня, 18:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга был обвинён в убийстве и ограблении своей матери из-за её упрёков насчёт трудоустройства и злоупотребления алкоголем. Мужчину осудили и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Происшествие случилось в 2019 году в Екатеринбурге. Мужчина вооружился ножом и нанёс своей матери несколько ударов, которые пришлись в область груди и шеи, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

После этого подозреваемый похитил деньги с её банковской карты. Мужчина вывез тело матери на участок местности, который расположен рядом с коллективным садом, и облил тело бензином. Для сокрытия действий сын поджёг труп и скрылся с места преступления.

Мужчина сразу же сообщил в полицию о пропаже своей матери, однако, затем начал скрываться от правоохранительных органов.

Напомним, в Нижнем Тагиле вычислили подозреваемого в убийстве мамы и дочки, которое произошло в 2018 году. Мужчина был найден по образцам ДНК.

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