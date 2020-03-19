В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
Сегодня, 13:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве от коронавируса скончалась 79-летняя россиянка, пишет РБК.
Сюжеты: Коронавирус
Женщина была госпитализирована 13 марта. У нее диагностирован коронавирус, на фоне которого развилась пневмония, осложненная наличием хронических заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца). У пациентки развилась дыхательная недостаточность. Несмотря на лечение, женщина впала в кому и затем умерла.
Напомним, в России зафиксировано 147 случаев коронавируса. Во всем мире заболели более 220 тысяч человек.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей