В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

Женщина была госпитализирована 13 марта. У нее диагностирован коронавирус, на фоне которого развилась пневмония, осложненная наличием хронических заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца). У пациентки развилась дыхательная недостаточность. Несмотря на лечение, женщина впала в кому и затем умерла.