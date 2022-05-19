Екатеринбуржец отсудил у врача 10 тысяч за выложенные без спроса фото волос

В Екатеринбурге житель судился с врачом из-за обнародование его снимков на сайте медклиники без его согласия.

В Екатеринбурге врач выложил фото пациента, не взяв у него разрешения. В результате пациент отсудил у него компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда Началось все с того, как в 2017 году мужчина обратился к врачу за услугой по пересадке волос. Врач сделала фото до и после. О том, что это фото для публичного доступа, она не сказала. Спустя время мужчина зашел на сайт клиники и увидел там свои фотографии. Он возмутился, так как на снимках его можно распознать. Тогда он обратился в суд и затребовал 100 тысяч рублей за обнародованные снимки и еще столько же за то, что врач раскрыла публично факт его обращения за услугой по пересадке волос. В результате с доктора взяли 10 тысяч рублей в счет пострадавшего. Истец обжаловал решение, запросив большую сумму. Но суд оставил свое решение без изменений.

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