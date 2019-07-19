В Первоуральске из окна выпала пятилетняя девочка

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Поздним вечером 18 июля в Первоуральске из окна пятиэтажного дома выпала пятилетняя девочка, пишет портал Е1.
Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован и сейчас находится в реанимации. По словам местных жителей, родители в момент инцидента спали.
3 июля в Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпала семилетняя девочка. Она скончалась на месте.
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