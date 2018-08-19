Два человека погибли и 18 — в больнице: ДТП с автобусом произошло в Ставрополе
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю
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В ночь с 18 на 19 августа пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тбилиси — Краснодар, столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе Ставропольского края.
В результате аварии погибли два человека, еще 18 госпитализированы, в том числе пять детей.
По данным ГИБДД, всего в автобусе находились 40 человек, включая водителя. Сейчас для пострадавших организован пункт временного размещения в доме культуры.
Там находятся около 20 человек. Администрация Андроповского района выделила автобус, который повезет людей по маршруту следования. Часть пассажиров заберут родственники, сообщает ТАСС.
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