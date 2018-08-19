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Два человека погибли и 18 — в больнице: ДТП с автобусом произошло в Ставрополе
Сюжеты:
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Два человека погибли и 18 — в больнице: ДТП с автобусом произошло в Ставрополе

Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю
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