В Нижнем Тагиле стали известны подробности убийства на проспекте Вагоностроителей

Подозреваемый 1968 года рождения выпивал в гостях у погибшего 1971 года рождения, который приходился ему другом. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, тогда тагильчанин зарезал товарища. Мужчина является рецидивистом, он два года назад освободился из колонии, где отбывал наказание по аналогичной статье.