В Нижнем Тагиле стали известны подробности убийства на проспекте Вагоностроителей
Сегодня, 15:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус рассказал TagilCity.ru подробности убийства, произошедшего 16 августа на проспекте Вагоностроителей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Подозреваемый 1968 года рождения выпивал в гостях у погибшего 1971 года рождения, который приходился ему другом. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, тогда тагильчанин зарезал товарища. Мужчина является рецидивистом, он два года назад освободился из колонии, где отбывал наказание по аналогичной статье.
Следователи и сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление и задержали мужчину по горячим следам в коллективном саду, который принадлежит его товарищу. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. Тагильчанин дал признательные показания. До суда он помещен под стражу.
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