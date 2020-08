Сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области были задержаны двое жителей России, которые незаконно ввозили в страну граждан из стран Азии, сообщает Znak.com

Они предоставляли фальшивые документы, выдачу приглашений на въезд в страну, гарантийные письма о приёме на работу. 627 иностранцев работали в России незаконно. Напомним, что ранее компания «Дао-Центр» была оштрафована на десять миллионов рублей. Она также занималась незаконным ввозом мигрантов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter