Заблудившийся грибник из Первоуральска нашелся с помощью гудков поезда

С заявлением о пропаже отца в отделение полиции Первоуральска обратился местный житель. По его словам, пенсионер около 06:00 ушел в лес за грибами и заблудился.

Связь с сыном он поддерживал по мобильному телефону, говорил, что слышит слабые звуки железной дороги, но не может по ним сориентироваться.

Поисками пожилого мужчины занимались восемь полицейских до глубокой ночи. С утра поиски продолжились.

Тогда начальник пункта полиции поселка Билимбай попросил дежурного ж/д станции организовать подачу звуковых сигналов всеми поездами, стоящими на перегоне, для того, чтобы пенсионеру было проще сориентироваться.