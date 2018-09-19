Заблудившийся грибник из Первоуральска нашелся с помощью гудков поезда

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17 сентября в лесу в Первоуральске заблудился 78-летний местный житель. Выйти из леса ему удалось на следующий день благодаря гудкам поезда на ближайшей станции.
С заявлением о пропаже отца в отделение полиции Первоуральска обратился местный житель. По его словам, пенсионер около 06:00 ушел в лес за грибами и заблудился.
Связь с сыном он поддерживал по мобильному телефону, говорил, что слышит слабые звуки железной дороги, но не может по ним сориентироваться.
Поисками пожилого мужчины занимались восемь полицейских до глубокой ночи. С утра поиски продолжились.
Тогда начальник пункта полиции поселка Билимбай попросил дежурного ж/д станции организовать подачу звуковых сигналов всеми поездами, стоящими на перегоне, для того, чтобы пенсионеру было проще сориентироваться.
После этого утром 18 сентября мужчина вышел из леса между станциями Бойцы и Коуровка, пишет «Московский комсомолец».
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