Краснокнижную сову спасла от ворон тагильчанка на ГГМ

Краснокнижную сову спасла от ворон тагильчанка на ГГМ
Краснокнижную сову спасла от ворон тагильчанка на ГГМ
Сегодня, 19:06ПроисшествияФото: скриншот видео Надежды Демеевой "ВКонтакте"
Раненую сову, на которую нападали вороны, спасла на Гальянке тагильчанка Надежда, когда возвращалась с прогулки с детьми. Оказалось, что это Серая неясыть, занесенная к Красную книгу.

Спасаясь от них, сова врезалась в балконное стекло и упала. Вороны пытались добивать, но подоспели мы, написала Надежа на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, изначально они не собирались трогать птицу и думали, что она улетит сама. Однако, когда семья отошла, вороны снова накинулись на сову. Женщине посоветовали обратиться к Юлии Жеребцовой, которая занимается в Нижнем Тагиле реабилитацией диких птиц.

Юлия поразила — голыми руками взяла сову, обследовала, сказала что это Серая неясыть (краснокнижная), самочка, ей примерно год, у неё черепно-мозговая травма и ей срочно требуются реанимационные меры, рассказала Надежда.

После этого тагильчанка отвезла птицу на обследование в ветеринарную клинику, затем неясыть отправится на восстановление.

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка из Нижнего Тагила Юлия Жеребцова выхаживает раненых птиц в обычной квартире на Вагонке. Сейчас Юлия занимается официальным оформлением «птичьей больницы».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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