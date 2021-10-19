Работник УВЗ задушил свою подругу и покончил с собой в Нижнем Тагиле

Работник УВЗ задушил свою подругу и покончил с собой в Нижнем Тагиле
Работник УВЗ задушил свою подругу и покончил с собой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: 1MI
30-летний сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле задушил свою 18-летнюю подругу и покончил с собой. Трагедия произошла в Дзержинском районе.

Вечером 18 октября 2021 года мужчина со своей подругой сходили на тренировку, а уже вечером мужчина задушил ее, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Причин его поступка, а также обстоятельства произошедшего неизвестны.

При этом после убийства мужчина отправился на работу на УВЗ не в свою смену, рассказал источник на предприятии. Однако утром он был найден на земле без признаков жизни. По информации инсайдера, мужчина скончался после падения с высоты.

В пресс-службе УВЗ информацию подтвердили. Там отметили, что на данный момент обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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