Работник УВЗ задушил свою подругу и покончил с собой в Нижнем Тагиле

Вечером 18 октября 2021 года мужчина со своей подругой сходили на тренировку, а уже вечером мужчина задушил ее, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
Причин его поступка, а также обстоятельства произошедшего неизвестны.
При этом после убийства мужчина отправился на работу на УВЗ не в свою смену, рассказал источник на предприятии. Однако утром он был найден на земле без признаков жизни. По информации инсайдера, мужчина скончался после падения с высоты.
В пресс-службе УВЗ информацию подтвердили. Там отметили, что на данный момент обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы.