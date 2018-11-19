Стадион в Первоуральске был эвакуирован во время матча из-за бесхозной сумки
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: pixabay.com
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18 ноября в Первоуральске из-за подозрительного предмета были эвакуированы зрители, пришедшие на матч чемпионата России по хоккею с мячом.
Игра между командами «Уральский трубник» и «Старт» была остановлена на 42-минуте, зрителей попросили покинуть стадион.
Эвакуация произошла из-за бесхозной сумки, найденной вблизи стадиона. Через 40 минут после проверки предмета матч продолжился в плановом режиме, сообщает «Спорт-экспресс».
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