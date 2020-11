«Как кирпич на голову». Хакеры взломали крупнейший паблик о Нижнем Тагиле

19 ноября, вечером, один из крупнейших пабликов во «ВКонтакте», посвященный Нижнему Тагилу, оказался взломан.

В 19.35 подписчики группы «Типичный тагильчанин» начали получать сообщения подозрительного содержания. Они гласили, что, по случаю дня рождения сообщества, разыгрываются призы. Чтобы принять участие, требовалось перейти по ссылке, которая, вероятно, похищала персональные данные пользователей. Как рассказала редакции TagilCity.ru администратор сообщества Екатерина Смирнова, раньше такое уже происходило. Но в первый раз обошлось легче. А сейчас прямо трясет до сих пор. Это кирпич на голову. Быстро все восстановили, написали пост, чтобы люди по ссылкам в рассылке не переходили,отметила Екатерина. На данный момент рассматривается вопрос обращения к сотрудникам правоохранительных органов. Напомним, в начале ноября у депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram. На странице Игоря Торощина появились сообщения, где он просит отправить ему на банковскую карточку деньги на лечение сына. На своей странице в Facebook парламентарий написал, что его страницу взломали. У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков

