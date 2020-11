В Екатеринбурге полицейские обстреляли автомобиль

В Екатеринбурге сотрудники полиции обстреляли из табельного оружия автомобиль, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Происшествие случилось ночью 17 ноября. Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для того, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения. Он не реагировал на сигналы об остановке и пытался скрыться. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что происшествие случилось по адресу: Егоршинский подход, 1. Водитель Renault LOGAN нарушал ПДД, сотрудник ГИБДД потребовали, чтобы он остановил автомобиль. Но нарушитель проехал на запрещающий сигнал светофора и пытался скрыться. В ходе преследования лихач совершал опасные маневры на высокой скорости, и один из полицейских выстрелил сначала в воздух, а затем по колёсам автомобиля,сообщили в УМВД. После того, как автомобиль остановился, водитель был задержан. Им оказался 34-летний мужчина из Асбеста, у него не было водительских прав. В ходе освидетельствования выяснили, что водитель был трезвым. В отношении нарушителя было составлено три протокола, а машина помещена на спецстоянку. Напомним, 5 ноября ночью в Екатеринбурге полицейские гонялись за пьяным водителем квадроцикла. Мужчина в прошлом году был лишен водительских прав за пьяную езду. В Нижнем Тагиле полицейские устроили погоню за пьяной водительницей-рецидивисткой

