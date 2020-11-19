В Екатеринбурге полицейские обстреляли автомобиль

Происшествие случилось ночью 17 ноября. Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для того, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения. Он не реагировал на сигналы об остановке и пытался скрыться.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что происшествие случилось по адресу: Егоршинский подход, 1. Водитель Renault LOGAN нарушал ПДД, сотрудник ГИБДД потребовали, чтобы он остановил автомобиль. Но нарушитель проехал на запрещающий сигнал светофора и пытался скрыться.
В ходе преследования лихач совершал опасные маневры на высокой скорости, и один из полицейских выстрелил сначала в воздух, а затем по колёсам автомобиля,сообщили в УМВД.
После того, как автомобиль остановился, водитель был задержан. Им оказался 34-летний мужчина из Асбеста, у него не было водительских прав. В ходе освидетельствования выяснили, что водитель был трезвым.
В отношении нарушителя было составлено три протокола, а машина помещена на спецстоянку.
Напомним, 5 ноября ночью в Екатеринбурге полицейские гонялись за пьяным водителем квадроцикла. Мужчина в прошлом году был лишен водительских прав за пьяную езду.