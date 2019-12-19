У тагильчанки после ссоры с сожителем сгорел дом

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели вещи в доме и крыша строения. В тушении огня принимали участие два пожарных расчета.

На месте происшествия работают пожарные дознаватели, им предстоит установить причину пожара. Если выяснится, что причиной возгорания стал поджог, информация будет передана в полицию.