У тагильчанки после ссоры с сожителем сгорел дом

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Жительница Рудника лишилась дома после ссоры с сожителем. Тагильчанка поругалась с мужчиной и ушла, а когда вернулась — дом уже горел, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели вещи в доме и крыша строения. В тушении огня принимали участие два пожарных расчета.
На месте происшествия работают пожарные дознаватели, им предстоит установить причину пожара. Если выяснится, что причиной возгорания стал поджог, информация будет передана в полицию.
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