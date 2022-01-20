Двое детей и бабушка пострадали в ДТП с двумя «Нексиями» в Екатеринбурге

В результате синее авто отбросило на мачту освещения. Пострадали бабушка и двое детей. Восьмилетний ребенок сидел за папой и был пристегнут ремнем безопасности. Четырехлетний ребенок сидел посередине и был пристегнут, но у него не было специального детского кресла. В ГИБДД отмечают, что это является нарушением.