Двое детей и бабушка пострадали в ДТП с двумя «Нексиями» в Екатеринбурге

Водитель серой «Нексии» ехал со стороны Базового переулка в направлении улицы Карьерная. Он поворачивал с остановки и врезался в другую «Нексию» синего цвета. Она ехала слева в попутном направлении.
В результате синее авто отбросило на мачту освещения. Пострадали бабушка и двое детей. Восьмилетний ребенок сидел за папой и был пристегнут ремнем безопасности. Четырехлетний ребенок сидел посередине и был пристегнут, но у него не было специального детского кресла. В ГИБДД отмечают, что это является нарушением.