Двое детей и бабушка пострадали в ДТП с двумя «Нексиями» в Екатеринбурге

Двое детей и бабушка пострадали в ДТП с двумя «Нексиями» в Екатеринбурге
Двое детей и бабушка пострадали в ДТП с двумя «Нексиями» в Екатеринбурге
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Две Daewoo Nexia столкнулись в Екатеринбурге на Сибирском тракте. В результате ДТП пострадали двое детей и бабушка. Происшествие случилось вечером 19 января.

Водитель серой «Нексии» ехал со стороны Базового переулка в направлении улицы Карьерная. Он поворачивал с остановки и врезался в другую «Нексию» синего цвета. Она ехала слева в попутном направлении.

В результате синее авто отбросило на мачту освещения. Пострадали бабушка и двое детей. Восьмилетний ребенок сидел за папой и был пристегнут ремнем безопасности. Четырехлетний ребенок сидел посередине и был пристегнут, но у него не было специального детского кресла. В ГИБДД отмечают, что это является нарушением.

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