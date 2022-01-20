Личность погибшего на КРЗ тагильчанина установлена

Личность погибшего на КРЗ тагильчанина установлена
Личность погибшего на КРЗ тагильчанина установлена
Сегодня, 09:37ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Напомним, инцидент в Нижнем Тагиле произошел утром 20 января. Погибшим является мужчина 1967 года рождения.

Утром 20 января в районе Котельно-радиаторного завода под колеса автомобиля попал мужчина. Он пересекал проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход». От полученных травм горожанин скончался до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники нижнетагильского отдела ГИБДД. Как сообщил TagilСity. ru свой источник, мужчина 1967 года рождения. В этот день он должен был выйти на смену. На КРЗ он проработал четыре месяца.

Светофор в районе остановки общественного транспорта, где мужчина переходил дорогу, срабатывает с задержкой.

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