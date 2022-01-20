Личность погибшего на КРЗ тагильчанина установлена

Утром 20 января в районе Котельно-радиаторного завода под колеса автомобиля попал мужчина. Он пересекал проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход». От полученных травм горожанин скончался до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работали сотрудники нижнетагильского отдела ГИБДД. Как сообщил TagilСity. ru свой источник, мужчина 1967 года рождения. В этот день он должен был выйти на смену. На КРЗ он проработал четыре месяца.
Светофор в районе остановки общественного транспорта, где мужчина переходил дорогу, срабатывает с задержкой.